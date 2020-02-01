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Китайская вирусная пневмония

Посольство РФ рекомендовало россиянам не ездить в Китай без надобности

В посольстве заверили, что окажут содействие россиянам, оказавшимся на территории республики в экстренной ситуации

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Китае рекомендует россиянам в связи со вспышкой пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в ближайшее время при отсутствии неотложных дел не ездить в КНР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте дипмиссии.

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"С 1 февраля 2020 года временно приостановлено осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских воздушных перевозок, в том числе коммерческих, из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику и в обратном направлении. Исключение составляют регулярные рейсы Москва - Пекин и обратно, Москва - Шанхай и обратно, Москва - Гуанчжоу и обратно, Москва - Гонконг и обратно, - говорится в нем. - В случае, если Вы еще не вылетели в КНР из Российской Федерации, настоятельно рекомендуем Вам не делать этого без крайней необходимости".

Как отмечается в заявлении, в связи с переводом рейсов российских авиаперевозчиков с регулярной основы на чартерную возможны изменения в расписании полетов. Подчеркивается, что посольство окажет содействие россиянам, оказавшимся на территории Китая в экстренной ситуации.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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