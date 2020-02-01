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Китайская вирусная пневмония

ВОЗ сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет

Согласно последним анализам, коронавирусы не живут долго на таких объектах, отметили в организации

ТАСС, 1 февраля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что получатели посылок и писем из Китая не рискуют заразиться вызывающим пневмонию коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщила в субботу организация в своем аккаунте в Twitter.

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"Да, это безопасно. Люди, получающие посылки из Китая, не подвержены риску заражения [вирусом] 2019-nCoV. Согласно последним анализам, коронавирусы не живут долго на таких объектах, как письма или посылки", - заверили в ВОЗ.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.

Теги
Китайская вирусная пневмония
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