В Москве открылась выставка-инсталляция о князе Потемкине-Таврическом

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Проект "Эрмитаж в Метрополис. Занимательные истории о князе Потемкине", посвященный масштабной эрмитажной выставке "Это сам Потемкин! К 280-летию Светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического", открылся в субботу в столичном торговом центре "Метрополис". В открытии принял участие генеральный директор Государственного Эрмитажа, глава Союза музеев России Михаил Пиотровский.

"Эрмитаж сегодня приехал в Москву, а надо сказать, что Эрмитаж приезжает в Москву достаточно редко, но до того, как Москва откроет свой Эрмитаж, мы к вам будем приезжать. Это выставки без подлинных вещей, это выставки про выставки, выставки про Эрмитаж. В истории всегда есть веселая часть, и она здесь. Многие вещи известны из анекдотов и разных легенд, где около 90% вранья, а на этой выставке нет вранья, здесь много интересного и познавательного", - сказал он.

По словам Пиотровского, этот проект - "новое слово в музейном деле, ведь через торговые центры проходят очень много людей, и с такими форматами сюда нам можно приходить".

Выставка рассказывает о государственной деятельности Потемкина, военной реформе, создании Черноморского флота, деталях и фактах его биографии. Экспозиция состоит из тематических стендов, на которых размещены истории из жизни князя, которые сопровождаются рисунками и изображениями экспонатов из фондов Эрмитажа. Посетителям также покажут макет трофейной турецкой палатки, где в формате 3D можно увидеть проекцию часов "Павлин", принадлежавших Потемкину и ставших одной из визитных карточек Эрмитажа. Экспозиция будет доступна для посещения до 1 марта.

Григорий Потемкин (1739-1791) на протяжении почти двадцати лет был самым деятельным сподвижником императрицы Екатерины Великой. Он играл ведущую роль в разработке императрицей геополитических программ, самой амбициозной из которых стал "Греческий проект", предполагавший возрождение Византийской империи. Именно стараниями Потемкина удалось добиться мирного присоединения Крыма к российскому государству в 1783 году.