{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МИД РФ прошла церемония в честь погибших на службе дипломатических курьеров

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальным доскам памяти сотрудников МИД в вестибюле ведомства

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Центр истории российской дипломатической службы совместно с Департаментом дипломатическо-курьерской связи МИД провели в субботу День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство на странице в Facebook.

"Участники мероприятия возложили цветы к мемориальным доскам памяти сотрудников МИД в вестибюле министерства иностранных дел, а также на могилах дипкурьеров на Ваганьковском, Кунцевском и Троекуровском кладбищах", - сообщили в дипведомстве.

Как отметили в МИД РФ, история Дня памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, началась после похорон в Москве на Ваганьковском кладбище в феврале 1926 года дипломатического курьера Теодора Нетте, героически погибшего в перестрелке с бандитами в вагоне поезда на территории Латвии при защите дипломатической почты молодой советской республики.

"Его напарник Иоаганн Махмасталь, будучи тяжело раненым, продолжал охранять диппочту до прибытия поезда в Ригу, где позволил себя госпитализировать только после того, как передал все дипломатические вализы сотруднику полпредства СССР. Оба дипкурьера (один посмертно) награждены орденами Красного Знамени", - добавили в министерстве.

Кроме того, в дипведомстве напомнили, что именем Нетте назван пароход, воспетый Владимиром Маяковским в своем стихотворении "Товарищу Нетте - пароходу и человеку". В МИД РФ добавили, что ежегодное посещение могилы Нетте прерывалось только в годы Великой Отечественной войны, в 1960-е годы дипкурьеры стали навещать другие могилы своих коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Всех заразившихся кишечной инфекцией в Дагестане выписали из больницы
С 6 по 31 января в Кизляре зарегистрировали 378 случаев острой кишечной инфекции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС