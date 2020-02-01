В МИД РФ прошла церемония в честь погибших на службе дипломатических курьеров

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Центр истории российской дипломатической службы совместно с Департаментом дипломатическо-курьерской связи МИД провели в субботу День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство на странице в Facebook.

"Участники мероприятия возложили цветы к мемориальным доскам памяти сотрудников МИД в вестибюле министерства иностранных дел, а также на могилах дипкурьеров на Ваганьковском, Кунцевском и Троекуровском кладбищах", - сообщили в дипведомстве.

Как отметили в МИД РФ, история Дня памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, началась после похорон в Москве на Ваганьковском кладбище в феврале 1926 года дипломатического курьера Теодора Нетте, героически погибшего в перестрелке с бандитами в вагоне поезда на территории Латвии при защите дипломатической почты молодой советской республики.

"Его напарник Иоаганн Махмасталь, будучи тяжело раненым, продолжал охранять диппочту до прибытия поезда в Ригу, где позволил себя госпитализировать только после того, как передал все дипломатические вализы сотруднику полпредства СССР. Оба дипкурьера (один посмертно) награждены орденами Красного Знамени", - добавили в министерстве.

Кроме того, в дипведомстве напомнили, что именем Нетте назван пароход, воспетый Владимиром Маяковским в своем стихотворении "Товарищу Нетте - пароходу и человеку". В МИД РФ добавили, что ежегодное посещение могилы Нетте прерывалось только в годы Великой Отечественной войны, в 1960-е годы дипкурьеры стали навещать другие могилы своих коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.