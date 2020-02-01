Участвующий в кругосветном плавании барк "Крузенштерн" зашел в Монтевидео

КАЛИНИНГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Российский барк "Крузенштерн", совершающий трансатлантическую экспедицию в рамках кругосветного плавания парусников Росрыболовства в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, завершил семидневный океанский переход и ошвартовался в субботу в уругвайском порту Монтевидео. Об этом сообщил медиацентр кругосветки.

"1 февраля четырехмачтовый парусник "Крузенштерн" с курсантами учебных заведений Росрыболовства на борту зашел в третий на маршруте трансатлантического плавания иностранный порт - уругвайский Монтевидео", - рассказали в медиацентре.

В Уругвае "Крузенштерн" пробудет до 4 февраля. За время стоянки в порту на барке будут пополнены запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия, а члены экипажа и курсанты смогут ознакомиться с достопримечательностями столицы Уругвая, побывать в ее многочисленных музеях и осмотреть исторические архитектурные сооружения.

Отмечается, что в один из дней пребывания в порту предусмотрено проведение на "Крузенштерне" "открытого борта": все желающие смогут подняться на палубу одного из самых известных парусников в мире, ознакомиться с парусным вооружением корабля, условиями жизни и быта экипажа и курсантов. Также для гостей "Крузенштерна" будет развернута уникальная художественная выставка, в которой отображены основные этапы первой русской антарктической экспедиции 1819-1821 годов под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, раскрыты подробности подвига русских моряков.

"Крузенштерн" вышел в экспедицию из Калининграда 8 декабря 2019 года. Маршрут плавания пролегал через Балтийское и Северное моря, акваторию Атлантического океана. За 55 суток парусник прошел более 7 тыс. морских миль, совершил заходы в испанский порт Санта-Крус-де-Тенерифе и бразильский Рио-де-Жанейро.

О кругосветке и паруснике

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства участвуют три учебных парусных судна: "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября из Владивостока, "Седов" и "Крузенштерн" - из Калининграда 8 декабря. Барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание.

На борту парусников в общей сложности пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг. По пути следования парусники совершат в общей сложности более 40 заходов в порты стран Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, преодолеют около 100 тыс. морских миль. Кульминацией плавания станет встреча парусников в акватории островов Южная Георгия, совместное маневрирование и мемориальная гонка.

"Крузенштерн" был построен в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена, при спуске на воду парусник получил название "Падуя". Четырехмачтовое судно вошло в десятку крупнейших парусников мира. В 1946 году перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов адмирала Ивана Крузенштерна. "Крузенштерн" совершил два кругосветных плавания, трансатлантическую экспедицию, был победителем международных парусных регат и гонок.