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Предложения по изменениям в Конституции

Патриарх Кирилл считает, что в Конституции должен быть упомянут Бог

Предстоятель РПЦ отметил, что в российском гимне есть строчка "хранимая Богом родная земля"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Михаил Терещенко/ТАСС
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время трапезы после посвященной 11-летию его интронизации литургии призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге. Об этом в субботу написал в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Если в гимне может быть "хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции? Пока еще этого нет, но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции. Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом", - процитировал патриарха Легойда.

По словам патриарха, которые приводит председатель Синодального отдела, это будет соответствовать убеждениям большинства россиян. "Большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других", - приводит он слова предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ).

Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м Патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля того же года в кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялась его интронизация. Торжественная литургия состоялась в субботу в день 11-летия этого события при участии представителей государственной власти и священноначалия РПЦ.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Предложения по изменениям в Конституции
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