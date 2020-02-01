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Китайская вирусная пневмония
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Главы МИД России и Китая обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом

Сергей Лавров высоко оценил предпринимаемые Пекином меры в борьбе с пневмонией нового типа

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили в телефонном разговоре взаимодействие стран в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

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"С российской стороны дана высокая оценка мерам, предпринимаемым Китаем в борьбе с распространением заболевания, вызванного коронавирусом. Обсуждены вопросы российско-китайского взаимодействия в данной сфере", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитайВан ИКитайская вирусная пневмония
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