Росздравнадзор заявил о достаточности антикоронавирусных лекарств в аптеках Москвы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Информация о дефиците в столичных аптеках лекарств, рекомендованных для лечения коронавируса, не соответствует действительности. Жителей Московского региона призвали не заниматься самолечением с применением противовирусных препаратов, а также не закупать лекарства без рекомендаций врачей и впрок, сообщила ТАСС в субботу помощник руководителя Росздравнадзора по Москве и Московской области Елена Баландина.

"По информации, представленной в территориальный орган (Росздравнадзор по Москве и Подмосковью - прим. ТАСС) департаментом здравоохранения города Москвы, дефицита нет. Территориальным органом совместно с департаментом здравоохранения Москвы и Министерством здравоохранения Московской области проводится мониторинг наличия в медицинских и аптечных организациях лекарственных средств, упомянутых в методических рекомендациях. Призываем следовать рекомендациям Минздрава России, принимать профилактические меры и в случае необходимости обращаться в медицинские организации для получения квалифицированной медицинской помощи, исключив случаи самолечения, тем более с самостоятельным применением противовирусных препаратов, упомянутых в методических рекомендациях. Призываем СМИ Московского региона ответственно относиться к публикуемой информации с целью недопущения паники и необоснованных расходов граждан на приобретение "на всякий случай" противовирусных препаратов", - сказала Баландина.

Ранее Минздрав России совместно с Роспотребнадзором РФ разработали временные методические рекомендации для медицинских работников по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, вызванных новым коронавирусом. В них содержится список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, в котором три препарата: Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b. В методических рекомендациях для врачей указана также дозировка и сроки лечения.