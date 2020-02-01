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Китайская вирусная пневмония

В Германии заявили, что самолет Бундесвера из Уханя не получил разрешение на посадку в РФ

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что российская сторона якобы объяснила невозможность посадки самолета "недостаточной пропускной способностью аэропорта в Москве"
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр Photo/Markus Schreiber
Описание
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр
© Photo/Markus Schreiber

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Самолет Бундесвера, на котором граждане ФРГ и их близкие эвакуируются из китайского города Уханя из-за вспышки пневмонии, не получил разрешение российских властей на промежуточную посадку в Москве. С таким утверждением выступила в субботу перед журналистами министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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"Мы имели разрешение на перелет [над российской территорией], а также нам обещали предоставить разрешение на посадку. Но ситуация получила иное развитие", - сказала она. В итоге самолет Бундесвера, вылетевший из Китая минувшей ночью, совершил промежуточную посадку в Хельсинки, где сейчас дозаправляется. Кроме того, будет заменен экипаж.

По утверждению Крамп-Карренбауэр, российская сторона якобы объяснила невозможность посадки самолета "недостаточной пропускной способностью аэропорта в Москве". "Это мы совершенно точно обсудим на следующей неделе с МИД ФРГ", - добавила министр.

Как отметила газета Bild, на борту A310 находятся 144 пассажира - 108 немцев, 34 гражданина Китая и по одному - Болгарии и США. Он должен 1 февраля приземлиться во Франкфурте-на-Майне. По ее информации, Россия якобы известила о своем решении еще в то время, когда лайнер находился в Ухане. Изначально предполагалось, что A310 дозаправится в российской столице.

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ГерманияРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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