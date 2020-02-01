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75-летие Победы

Псковские десантники начали марш-бросок длиной 840 км в честь 75-летия Победы

Они посетят Бежаницы, Новосокольники, Великие Луки, Нелидово, Ржев и другие города

ПСКОВ, 1 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Пскове, в субботу начали марш-бросок из Псковской области до Москвы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В общей сложности бойцам предстоит преодолеть по территории России порядка 840 км, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.

"В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск командующий ВДВ дал команду на страт марш-броска комбинированным способом командам Псковской дивизии. В ходе марш-броска протяженность которого составит 840 км, десантники псковского гвардейского соединения посетят города: Остров, Опочка, Бежаницы, Новосокольники, Великие Луки, Нелидово, Ржев, Шаховская", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, марш-бросок псковские десантники завершат 19 февраля в Москве. Их чествование состоится на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе. "Во всех городах по маршруту марш-броска военнослужащие Псковского гвардейского соединения продемонстрируют свои навыки и выучку в ходе показательных выступлений и концертов творческих коллективов соединения, а также проведут уроки мужества с учениками школ", - говорится в сообщении.

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия была сформирована в 1939 году. Это старейшее из существующих соединений Воздушно-десантных войск России. С именем дивизии связан подвиг солдат 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, которые погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков.

Теги
РоссияПсковская область75-летие Победы
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