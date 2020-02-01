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Китайская вирусная пневмония

Нижегородский губернатор предупредил об ответственности за фейки в соцсетях о коронавирусе

Он отметил, что в регионе нет случаев подозрения на заболевания, вызванные этим вирусом

ТАСС, 1 февраля. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал фейками сообщения в социальных сетях о том, что пневмония, вызванная новым коронавирусом, якобы выявлена на территории региона. Он предупредил об ответственности за распространение подобной информации, сообщается в субботу на сайте правительства области.

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"Сообщения, которые сейчас можно встретить в соцсетях, являются фейками. В регионе на данный момент нет случаев подозрения на заболевания, вызванные коронавирусом. Правительство страны по поручению президента Владимира Путина принимает все необходимые противоэпидемические меры. Оперативный штаб с привлечением МЧС, Роспотребнадзора и других ведомств создан в Нижегородской области. Наша прямая обязанность - максимально оперативно информировать граждан обо всех подозрительных случаях", - цитирует главу региона пресс-служба.

Никитин также отметил, что распространение подобной информации "не только демонстрирует глупость и безответственность авторов, но и напрямую нарушает закон".

"Всем любителям тиражировать фейки напоминаю об ответственности за это. Нижегородцев призываю более критично относиться к подобным сообщениям и ориентироваться на официальные источники", - добавил глава области.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.

 

Теги
РоссияНижегородская областьКитайская вирусная пневмония
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