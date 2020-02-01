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Китайская вирусная пневмония
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Роспотребнадзор разработал постановление о профилактических мерах против коронавируса

Ситуация с коронавирусом остается на строгом контроле службы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор разработал и зарегистрировал в Министерстве юстиции РФ постановление, определяющее основной перечень мероприятий по изоляции и медицинскому наблюдению лиц, прибывающих из КНР, сообщается на сайте ведомства в субботу.

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"Оперативно разработано и по поручению правительства Российской Федерации 31 января 2020 года зарегистрировано в министерстве юстиции постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство информирует о том, что ситуация с коронавирусом остается на строгом контроле Роспотребнадзора.

27 января сообщалось, что главный санитарный врач рекомендует главам регионов утвердить региональные планы по недопущению распространения коронавируса, предусмотрев выделение необходимых средств, а также усилить режим текущей дезинфекции в местах массового скопления людей и на транспортных объектах. Руководителям региональных органов здравоохранения рекомендовано обеспечить сбор эпидемиологического анамнеза у пациентов с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию.

 

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РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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