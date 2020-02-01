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Китайская вирусная пневмония
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Эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС запланирована на 3-4 февраля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной
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© REUTERS/Jason Lee
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС запланирована на 3-4 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля", - сказал Песков журналистам.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин приказал ВКС РФ направить самолеты в Китай для эвакуации россиян из наиболее пораженных коронавирусом районов страны.

 

Теги
РоссияКитайПесков, Дмитрий СергеевичКитайская вирусная пневмония
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