МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС запланирована на 3-4 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля", - сказал Песков журналистам.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин приказал ВКС РФ направить самолеты в Китай для эвакуации россиян из наиболее пораженных коронавирусом районов страны.