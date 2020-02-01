Суд в Подмосковье отправил под домашний арест пассажирку, угрожавшую экипажу

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Домодедовский городской суд Московской области отправил на два месяца под домашний арест пассажирку, угрожавшую экипажу на борту самолета авиакомпании S7 рейса Симферополь - Москва, Антонину Полодиянцеву. Об этом ТАСС сообщили в субботу в суде.

"В отношении Полодиянцевой Антонины Викторовны избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что пассажирка самолета, находясь в неадекватном состоянии, заявила экипажу о возможности чрезвычайного происшествия на борту. Она была задержана сотрудниками полиции. В авиакомпании сообщили, что информация о наличии взрывного устройства у пассажирки рейса Симферополь - Москва не подтвердилась.

Как сообщали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России, находившиеся в самолете двое сотрудников ведомства контролировали неадекватную пассажирку в течение всего полета. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Домодедово.

По словам Полодиянцевой, случившееся связано со страхом летать, а перед полетом она выпила только корвалол. Она также заявила, что не осознавала свои действия, отметив, что не употребляет ни наркотики, ни алкоголь.