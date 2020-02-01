Энергетики Ингушетии обеспечат электричеством 100 семей в новостройках

МАГАС, 1 февраля. /ТАСС/. Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" обеспечат электроэнергией 100 семей, которые проживают в новостройках в сельском поселении Сагопши в Ингушетии. Энергетики установят трансформатор, заменят деревянные опоры на бетонные и протянут новую линию электропередачи, сообщила в субботу пресс-служба энергокомпании.

"Мы предусмотрели по проекту строительство 1200 м воздушной линии 6 кВ, 600 м 0,4 кВ и установку трансформатора мощностью 400 кВА. Для 100 семей района новостроек сельского поселения Сагопши мы решим проблему низкого напряжения, повысим их электробезопасность и практически сведем к нулю вероятность аварийных отключений в непогоду", - передает пресс-служба слова руководителя ингушского филиала компании Адама Цечоева.

Линии электропередачи, проложенные новоселами с нарушением техусловий и состоящие из деревянных брусьев и алюминиевых проводов, оказались не способны обеспечить качественное электроснабжение. Плюс просело напряжение в сетях энергокомпании, не рассчитанных на дополнительную нелегальную нагрузку.

"Строительство коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов относится к компетенции муниципальных органов власти, это наша задача, и мы ни в коем случае не снимаем с себя ответственности. Загвоздка была в том, что бюджет поселения не позволял приступить к работам, решением проблемы стало обращение в филиал "Ингушэнерго". Расходы на электрификацию участка поделили - мы предоставили материалы для строительства ЛЭП, энергетики взяли на себя покупку трансформатора и проведение полного цикла работ - от проекта до пусконаладки", - цитирует пресс-служба главу сельского поселения Сагопши Курейша Цокиева.

"Россети" в Ингушетии реализует инвестпрограмму по развитию энергоснабжения республики на период 2016-2022 годов стоимостью более 1,2 млрд рублей. Большая часть финансирования направлена на реконструкцию и техническое перевооружение распределительных сетей.