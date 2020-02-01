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В высокогорном селе Чечни открыли новую участковую больницу

Жители близлежащих сел больше не будут ездить в райцентр за медицинской помощью

ГРОЗНЫЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Новую современную участковую больницу на 120 посещений открыли в высокогорном селе Зандак Ножай-Юртовского района. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Теперь у жителей пяти близлежащих сел, а это 12 тыс. человек, не будет надобности ездить в райцентр за медицинской помощью. Новое современное двухэтажное здание включает в себя поликлинику на 100 посещений в смену, а также дневной стационар на 25 койко-мест, педиатрическое и терапевтическое отделения и лабораторию. Сам процесс обслуживания пациентов устроен по принципу "бережливой поликлиники". В кабинете скорой неотложной помощи имеются медикаменты для приема больных в тяжелом состоянии и необходимое оборудование", - написал Кадыров.

Глава Чечни в субботу также проинспектировал Дом культуры, который строится в рамках нацпроекта в селе Беной Ножай-Юртовского района. "Специалисты завершают внутренние отделочные работы. В ДК установлена большая сцена, зал рассчитан на 200 мест, созданы все необходимые удобства", - добавил Кадыров.

Он выразил уверенность, что в будущем село Беной будет привлекать тысячи туристов благодаря живописности, уникальности ландшафта и гостеприимству местных жителей. "Здесь ежегодно проходит фестиваль "Беноевская весна", который собирает десятки тысяч участников. Для гостей действуют туристические маршруты "Шира Бена" и "Ахки-тай", есть парк отдыха, гостиницы и рестораны с национальной кухней. Уверен, в будущем Беной будет привлекать тысячи туристов со всего мира", - рассказал глава региона.

Ножай-Юртовский район занимает площадь более 62 тыс. га. Он расположен в предгорной и горной зонах на юго-востоке республики, граничит на северо-востоке и востоке с Дагестаном. Численность населения 53113 человек.

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