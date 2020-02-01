В Думу поступили инициативы президента о бесплатном горячем питании для школьников

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Законодательные инициативы президента РФ Владимира Путина по обеспечению учеников школ бесплатным горячим питанием поступили в субботу в Госдуму, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

О чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

Там уточнили, что речь идет о поправках ко второму чтению уже находящегося на рассмотрении палаты законопроекта, принятого в первом чтении в октябре 2019 года.

"В Госдуму поступили законодательные инициативы президента РФ по обеспечению бесплатным горячим питанием школьников. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил поступивший документ в профильный комитет по образованию и науке", - говорится в сообщении.