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В Думу поступили инициативы президента о бесплатном горячем питании для школьников

Речь идет о поправках ко второму чтению уже находящегося на рассмотрении законопроекта, принятого в первом чтении в октябре 2019 года
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Законодательные инициативы президента РФ Владимира Путина по обеспечению учеников школ бесплатным горячим питанием поступили в субботу в Госдуму, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

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Там уточнили, что речь идет о поправках ко второму чтению уже находящегося на рассмотрении палаты законопроекта, принятого в первом чтении в октябре 2019 года.

"В Госдуму поступили законодательные инициативы президента РФ по обеспечению бесплатным горячим питанием школьников. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил поступивший документ в профильный комитет по образованию и науке", - говорится в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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