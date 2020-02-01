Десантники под Волгоградом начали марш-бросок длиной 1,5 тыс. км в честь 75-летия Победы

ВОЛГОГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения, дислоцированного в городе Камышине Волгоградской области, стартовали в субботу в комбинированном марш-броске, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"Команде гвардейцев-десантников из Камышина предстоит преодолеть непростой путь общей протяженностью свыше 1400 км по маршруту Камышин - город-герой Волгоград - Балашов - Рассказово - Тамбов - Мичуринск - Первомайский - Новомосковск - Серпухов - Наро-Фоминск", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, старт воинов-десантников состоялся у памятного знака Герою Советского Союза Алексею Маресьеву, к гвардейцам со словами напутствия обратились ветераны, общественники, представители органов власти и командование бригады.

В ходе марш-броска в населенных пунктах, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои с немецкими захватчиками, будут сделаны остановки, где пройдут торжественные митинги и показательные выступления воинов-десантников. В Волгограде будет развернут пункт отбора на военную службу по контракту.

Датой образования 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Отечественной войны 1-й степени Донской казачьей бригады, как правопреемницы 351-го гвардейского стрелкового полка 106-й гвардейской стрелковой дивизии, является 5 января 1945 года.