Всех заразившихся кишечной инфекцией в Дагестане выписали из больницы

МАХАЧКАЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Врачи выписали всех заболевших острой кишечной инфекцией (ОКИ) жителей Кизляра, которые были госпитализированы с начала января. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе мэрии Кизляра.

По словам собеседника, в городе с 6 по 31 января было зарегистрировано 378 случаев острой кишечной инфекции, из них 201 среди детей. Госпитализирован за этот период 241 человек, из которых 133 - дети. В Центральной городской больнице Кизляра 31 января на лечении с острой кишечной инфекцией были 5 пациентов.

"На сегодня все госпитализированные с острой кишечной инфекцией в Кизлярскую центральную городскую больницу выписаны домой. Последними выписали пятерых детей, их состояние удовлетворительное", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, новых поступивших с симптомами кишечной инфекции нет.

Вспышку кишечной инфекции в Кизляре локализовали. Подворными обходами в городе охвачено около 1,2 тыс. человек, в том числе более 300 детей. "Профилактическим фагированием (разновидность вакцинации) из зоны риска охвачены 6,2 тыс. человек, в том числе 5,9 тыс. детей. Кроме того, 3,3 тыс. жителей Кизляра, из них 3,1 тыс. детей, вакцинированы против гепатита А, продолжается вакцинация против дизентерии и брюшного тифа", - добавили в мэрии.

По факту отравления жителей Кизляра возбудили уголовное дело. Причиной, по данным прокуратуры республики, стала некачественная вода после устранения прорыва на водопроводе.