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Китайская вирусная пневмония

Киргизия решила продлить сроки закрытия границы с Китаем из-за коронавируса

По данным Минздрава страны, пока в Киргизии подтвержденных случаев заболевания пневмонией нового типа не зафиксировали

БИШКЕК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Киргизии приняли решение продлить сроки закрытия границы с Китаем из-за вспышки коронавируса в этой стране. Об этом сообщила в субботу пресс-служба киргизского кабмина.

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"Кыргызская Республика временно закрывает государственную границу с КНР и приостанавливает воздушное сообщение. Данное решение принято сегодня, 1 февраля, Республиканским штабом по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавируса на территории Кыргызской Республики", - отмечается в сообщении. По предложению китайской стороны, граница с КНР была закрыта с 23 января до 1 февраля в связи с празднованием в КНР нового года по восточному календарю.

По данным Минздрава Киргизии, пока в стране "подтвержденных случаев коронавируса не зафиксировано". Тем не менее, на всех КПП республики, в аэропортах городов Бишкек и Ош работают "санитарно-контрольные пункты". "Все лица, пересекающие границу, проходят соответствующую проверку. При наличии характерных признаков и симптомов гриппа и ОРВИ, они помещаются в специальные палаты, где за ними ведется медицинское наблюдение", - заверил кабмин.

В "медицинских организациях" страны подготовлены специальные палаты на случай, если на территории республики будут "выявлены факты заражения".

На данный момент в двух районах Чуйской области Киргизии подготовлены специальные изоляторы для больных. На прошлой неделе власти республики также решили до 1 февраля прервать авиасообщение с КНР, приостановить импорт сельхозпродукции и ввести запрет на ввоз мяса и мясной продукции из Китая. По официальным сведениям, на сегодняшний день на территории КНР находится около 4,6 тыс. граждан Киргизии, в том числе 14 человек в Ухане.

Теги
КиргизияКитайКитайская вирусная пневмония
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