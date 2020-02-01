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Китайская вирусная пневмония
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Кабмин приостановил безвизовые турпоездки между Россией и Китаем

Российскому МИД также поручили временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китая
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ временно приостановило безвизовые туристические поездки граждан РФ и КНР из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в субботу на официальном сайте российского кабмина.

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"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации временно приостановить безвизовые туристические поездки, предусмотренные Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках", - говорится в распоряжении. ФСБ поручено обеспечить реализацию данного распоряжения со 2 февраля.

Российскому МИД также поручено приостановить прием документов на оформление рабочих виз от граждан КНР, а также выдачу документов.

МВД РФ и его территориальным органам поручено временно приостановить прием документов и выдачу приглашений на въезд в РФ для трудовой деятельности гражданам КНР, а также разрешений на привлечение иностранных работников и разрешений на работу гражданам КНР, находящимся за пределами территории РФ.

Правительство также опубликовало распоряжение, в рамках которого Минтрансу совместно с ФСБ и ФТС России поручено "временно ограничить движение граждан Китайской Народной Республики через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Монголией". Правительство также опубликовало распоряжение, в рамках которого Минтрансу совместно с ФСБ и ФТС России поручено "временно ограничить движение граждан Китайской Народной Республики через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Монголией". МИД РФ поручено уведомить о предусмотренных мерах Монголию, КНР и другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией данного распоряжения, при этом подчеркнув, что эти меры обоснованы особыми обстоятельствами, а также носят временный характер.

 

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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Китайская вирусная пневмония
В кабмине пояснили, что приостановка безвизовых турпоездок касается только граждан Китая
Собеседник агентства отметил, что новые меры по борьбе с коронавирусом не касаются групповых поездок россиян в Китай
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