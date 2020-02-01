Столицей "Тотального диктанта" в 2020 году объявили Санкт-Петербург

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербург объявили столицей "Тотального диктанта" в 2020 году, главной площадкой акции может стать Зимний дворец, передает корреспондент ТАСС с финала конкурса по выбору столицы проекта.

Объявление победителя прошло в Доме культуры национального исследовательского технологического университета "МИСиС". Санкт-Петербург получил большинство голосов жюри в финале конкурса, обойдя Вологду, Казань, Тамбов и Нукус (Узбекистан).

Петербургская команда планирует организовать главную площадку на 500 мест в Зимнем дворце, а 1 апреля заложить основы новой традиции - провести шествие за грамотность.

Отмечается, что в выбранной столице писатель и автор текста "Тотального диктанта" Андрей Геласимов 4 апреля будет диктовать один из фрагментов своих произведений участникам акции. Город-победитель также станет конечной точкой маршрута традиционного "Тотального путешествия", которое начнется в марте в Таллине.

Претенденты и жюри

Претенденты на звание столицы стали известны в конце прошлого года, когда на сайте "Тотального диктанта" завершилось голосование. Всего за пять городов было отдано почти 30 тыс. голосов - больше трети за Нукус и Санкт-Петербург. Участие в голосовании также принимали Челябинск, Ростов-на-Дону, Ижевск, Екатеринбург и Краснодар, однако в шорт-лист они не вошли.

Делегации из пяти городов-претендентов доказывали жюри, что их город должен стать столицей "Тотального диктанта" в 2020 году. В состав жюри вошли писатель, Андрей Геласимов, руководитель центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева, координатор акции в Таллине, столице проекта в 2019 году, Яна Калинистова, главный редактор портала "Грамота.ру", научный сотрудник Института русского языка РАН, член экспертного совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов, директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец, руководитель пресс-центра ТАСС Николай Яковлев.

В прошлом году столицей проекта был Таллин, а в 2018 году - Владивосток. С 2004 по 2017 годы акцию принимал Новосибирск.

Объединяющий диктант

"Тотальный диктант" - ежегодная акция для всех желающих, которая впервые была проведена в 2004 году студентами гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Сегодня проект организует фонд "Тотальный диктант", расположенный в Новосибирске, а воплощают его активисты и волонтеры в разных уголках планеты. Цель акции - показать, что быть грамотным важно для каждого, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, и объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

В 2018 году диктант написали около 230 тыс. человек в 76 странах мира, в 2019 году событие охватило 81 страну, объединив более 236 тысяч человек. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.

В 2020 году "Тотальный диктант" пройдет с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.