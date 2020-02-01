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Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории

В РПЦ не хотят, чтобы эффект вмешательства Украины в дела церкви повторился в Черногории

Митрополит Иларион отметил, что в Черногории люди "десятками тысяч выходят на улицы в разных городах", чтобы выразить протест закону о свободе вероисповедания

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вмешательства правительства в дела церкви в Черногории может иметь негативный эффект, сходный тому, который вызвало вмешательство бывшего президента Петра Порошенко в церковный конфликт на Украине. Такое мнение председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) высказал в субботу в эфире телепередачи "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

"Мы видели, к чему привело вмешательство господина Порошенко в церковные дела на Украине, и очень не хотели бы, чтобы подобное повторилось в Черногории. <...> В законе [о свободе вероисповедания] также сказано, что некий государственный орган станет решать, кому будут принадлежать эти храмы и монастыри, а до того они останутся у той общины, которой принадлежат сейчас, <...> что же будет после решения того государственного органа, в законе не сказано. Именно это и вызвало подозрение и опасение православной общественности в Черногории. <...> То, что люди десятками тысяч выходят на улицы в разных городах, свидетельствует о том, что православное население Черногории не поддерживает тот проект, который был озвучен", - сказал митрополит.

В четверг вечером массовые протестные литии - шествия-молебны - прошли в столице и ряде городов Черногории.

Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" был принят парламентом Черногории в ночь на 27 декабря 2019 года. В его поддержку проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих. Голосов "против" и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. В ряде городов прошли массовые протесты против принятия закона, а Сербская православная церковь заявила, что он направлен на отчуждение ее имущества в Черногории.

Теги
УкраинаЧерногорияРоссияСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
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