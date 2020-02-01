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NYT обвинила владельцев Victoria's Secret в недостойном обращении с моделями

По данным газеты, руководство компании L Brands скрывало мужской шовинизм и сексуальные домогательства к моделям, а также попустительствовало этому
Описание
© EPA-EFE/JASON SZENES

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит известная фирма по продаже женского нижнего белья, купальников, косметики, парфюмерии и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало и даже попустительствовало мужскому шовинизму и сексуальным домогательствам к моделям. С таким обвинением выступила в опубликованном в субботу материале газета The New York Times.

Она изложила результаты журналистского расследования, основанного на беседах с более 30 бывшими и действующими сотрудниками L Brands, представителями партнерских предприятий этой компании и манекенщицами. Согласно публикации, Эд Рейзек в бытность президентом и главным маркетологом L Brands использовал свое положение, чтобы домогаться моделей, делать им непристойные предложения и позволять выражения, унижающие человеческое достоинство.

Основатель и генеральный директор L Brands Лесли Векснер, согласно публикации, был в курсе многочисленных жалоб на своего заместителя, однако предпочитал прикрывать его. Некоторые женщины, которые жаловались на Рейзека и отвергали его заигрывания, потеряли контракты на участие в ежегодных дефиле Victoria's Secret. Все это создавало тлетворную атмосферу в компании, сотрудники которой были убеждены в безнаказанности Рейзека. Ряд лиц, с которыми беседовали журналисты газеты, сами слышали, как Векснер вербально унижал женщин.

Реакция компании и Рейзека

Официальный представитель L Brands Тэмми Робертс Майерс предоставила газете заявление, подготовленное от лица независимых членов совета директоров компании. Ее руководство, согласно заявлению, достигло "значительных успехов" в плане упрочения корпоративного управления и рабочей дисциплины. "Мы сожалеем о случаях, когда нам не удалось достичь этих целей, а также полностью привержены [принципам] постоянного самосовершенствования и полной отчетности", - отметила представитель L Brands. Майерс, как обратила внимание газета, не оспорила публикацию.

"Обвинения в этом репортаже совершенно неправдивы, превратно истолкованы или вырваны из контекста. Мне повезло работать с бесчисленным количеством моделей мирового класса и одаренных профессионалов, я очень горжусь взаимоуважением между мной и ними", - приводит газета ответ, поступивший по электронной почте от Рейзека.

Летом прошлого года трансляция по телевидению ежегодного показа Victoria's Secret была отменена. 71-летний Рейзек ушел в отставку в августе того же года. 82-летний Векснер, согласно данным The New York Times, рассматривает возможность удалиться от дел и продать Victoria's Secret.

Дело Эпштейна

Газета напоминает о том, что в прошлом году была опубликована информация о деловых связях Векснера с финансистом Джеффри Эпштейном. Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля прошлого года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет. По данным следствия, Эпштейн подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.

В число его друзей и знакомых входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил 10 августа 2019 года самоубийство в тюремной камере.

Теги
США
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