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Китайская вирусная пневмония

В США зафиксировали восьмой случай заражения коронавирусом

По данным департамента общественного здравоохранения штата Массачусетс, молодой человек обратился за врачебной помощью вскоре после возвращения из Уханя

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Американские власти подтвердили в стране восьмой случай заболевания пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте департамента общественного здравоохранения штата Массачусетс.

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"У 20-летнего мужчины, который проживает в Бостоне и вернулся из Уханя в Китае, подтвержден первый случай нового коронавируса в Массачусетсе. Результаты проведенных анализов были положительными, о чем центры по контролю и профилактике заболеваний США поставили в известность департамент общественного здравоохранения штата и комиссию общественного здравоохранения Бостона в пятницу вечером", - уточняется в сообщении.

По данным департамента, данный молодой человек обратился за врачебной помощью вскоре после возвращения из Китая. "Он [молодой человек] изолирован с тех пор и будет оставаться в изоляции, пока не будет признан здоровым медиками", - добавило ведомство.

Согласно последним оценкам, на территории США находятся восемь человек, заболевшие пневмонией нового типа. Три случая зафиксированы в Калифорнии, два - в Иллинойсе, один - в Аризоне, один - в штате Вашингтон и столько же - в Массачусетсе.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.

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СШАКитайская вирусная пневмония
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