ЕС направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения в связи с коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза направили в Китай 12 тонн защитного снаряжения в качестве помощи Китаю в борьбе со вспышкой коронавируса. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в субботу в Брюсселе.

"После получения информации из Китая о необходимости защитных средств координационный центр ЕС по чрезвычайным ситуациям поддерживает контакт со всеми государствами-членами для их доставки. В качестве немедленной первой реакции страны-члены выделили в общей сложности 12 тонн защитного снаряжения, уже находящегося на пути в Китай", - сообщила ЕК, подчеркнув, что продолжит оказывать помощь Китаю.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан. Посольство России готовит эвакуацию 341 россиянина, находящегося в Ухане и всей провинции Хубэй, к ней будут привлечены самолеты ВКС РФ.

Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.