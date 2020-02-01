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В Приморском крае восстановили подачу электроэнергии жителям города Арсеньева

В регионе без света оставались почти 54 тыс. жителей

ТАСС, 1 февраля. Аварийные бригады восстановили подачу электричества в Арсеньеве Приморского края, где из-за отключения двух подстанций без света оставались практически все 54 тыс. жителей. Об этом сообщил в субботу на своем сайте Ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго.

"Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении САЦ.

Вечером 1 февраля на подстанции "Арсеньев-2" отключилась высоковольтная линия Арсеньев-2 - Молодежная - Чугуевка, были обесточены подстанции "Молодежная" и "Чугуевка". Из-за этого без электроснабжения оставались 53,7 тыс. жителей города Арсеньев и предприятия промышленности. Позже по резервным линиям для части потребителей напряжение подали, сократив число остававшихся без света до 17,7 тыс. человек.

По данным САЦ, подстанция "Арсеньев-2" принадлежит АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК), входящей в состав группы "РусГидро", дочернее зависимое общество ПАО "Дальневосточная энергетическая компания". ДРСК создана в 2005 году с головным офисом в Благовещенске Амурской области.

В Арсеньеве проживают более почти 54 тыс. человек.

Теги
РоссияПриморский край
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