В Китае число умерших от коронавируса увеличилось до 304

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Число зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае составило 13 846 человек, умерли 304 жителя страны. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал " Ванъи " со ссылкой на данные региональных властей.

В субботу утром Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР проинформировал об 11791 инфицированном и 259 жертвах. Согласно обновленным данным, первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать Хубэй (9074 случаев инфицирования и 294 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань (4109 заболевших и 224 умерших). Далее следуют провинции Чжэцзян (599 заболевших), Гуандун (535 инфицированных) и Хэнань (422 случая заражения, два со смертельным исходом).

В Пекине уже выявлено 168 инфицированных (зарегистрирован один погибший), в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 80 человек, из них двое умерли. Вспышка зарегистрирована во всех основных территориальных единицах страны.

Посольство России готовит эвакуацию 341 россиянина, находящегося в Ухане и всей провинции Хубэй, к ней будут привлечены самолеты ВКС РФ.

Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.