В приграничных с Китаем районах Приморья открывают карантинные пункты для граждан КНР

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Граждане КНР, въезжающие на территорию Приморского края по виду на жительство, будут помещены в пункты временного размещения на 14-дневный карантин в связи со вспышкой, вызванной новым коронавирусом пневмонии в Китае. Об этом на своей странице в Instagram сообщил в воскресенье губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Во всех районах Приморья, где присутствуют пограничные пункты пропуска (Артем, Пограничный, Хасанский, Октябрьский районы) до сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей. Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство", - гласит запись.

Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, по данным на утро воскресенья, составило 14 380 тыс. человек, умерли 304 жителя страны, из больниц выписаны 328 пациентов.