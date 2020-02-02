В Гонконге число случаев заражения новым коронавирусом возросло до 14

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 февраля. /ТАСС/. Очередной случай заражения вирусом нового типа 2019-nCoV подтвержден в Гонконге. Их общее число здесь возросло до 14, сообщили в воскресенье органы здравоохранения этого специального административного района Китая.

Этот список пополнил 80-летний местный житель, который в январе посещал территорию материкового Китая, а затем совершил поездку на круизном лайнере из Японии в Гонконг. Состояние пациента расценивается врачами как стабильное. Его родственники помещены под наблюдение в карантинный центр.

За последние сутки в Гонконге были госпитализированы 69 человек с симптомами пневмонии. В общей сложности в больницах остаются изолированными 112 пациентов, ожидающих результатов лабораторных тестов.

Из-за эпидемиологической угрозы в Гонконге закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия, продлены до марта школьные каникулы. С 30 января город приостановил железнодорожное и паромное сообщение с материковым Китаем, вдвое сократил количество авиарейсов с городами КНР. Также была приостановлена выдача разрешений на въезд китайских туристов в Гонконг.