В Южной Корее подтверждены три новых случая заражения коронавирусом

ТАСС, 2 февраля. Три новых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV подтверждены в Республике Корея, общее число заболевших в стране достигло 15 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения.

По его данным, 13-м заболевшим является 28-летний кореец, ранее в пятницу эвакуированный из Уханя в числе 368 граждан Южной Кореи. 14-й стала 40-летняя китаянка, которая является членом семьи мужчины, у которого в субботу было диагностировано заболевание. 15-м зараженным оказался 43-летний южнокореец, вернувшийся 20 января домой из Китая и находившийся под наблюдением врачей.

Центр контроля и профилактики заболеваний сообщил, что отслеживает перемещения всех новых пациентов, чтобы выявить возможные будущие случаи заражения.