{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Первую смерть из-за коронавируса зафиксировали за пределами Китая

Умершим является 44-летний житель города Ухань, прибывший на Филиппины
Описание
© EPA-EFE/STRINGER

ТАСС, 2 февраля. Первая смерть из-за коронавируса 2019-nCoV вне территории Китая зафиксирована на Филиппинах.Об этом в воскресенье сообщило в Twitter филиппинское отделение Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"44-летний мужчина, ранее ставший вторым человеком на Филиппинах, у которого был подтвержден коронавирус, скончался 1 февраля 2020 года", - отмечается в заявлении ВОЗ. "Это первый зарегистрированный случай [смерти от коронавируса] за пределами Китая. Однако необходимо помнить, что он приехал из [китайского] Уханя", - заявил представитель организации на Филиппинах Раби Абейсингхе во время пресс-конференции, которая транслировалась через Facebook министерства здравоохранения республики.

"На Филиппинах [было] зарегистрировано два подтвержденных случая заражения коронавирусом. Оба человека имели близкие контакты и являются жителями китайского Уханя", - добавили в организации. Вместе с тем ВОЗ подчеркнула, что администрация больницы Сан-Лазаро, куда были помещены зараженные люди, приняла меры по профилактике и борьбе с инфекциями.

Теги
ФилиппиныКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
В Москве впервые прошли ночные регистрации брака
Восемь пар молодоженов зарегистрировали отношения в Грибоедовском ЗАГСе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС