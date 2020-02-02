Первую смерть из-за коронавируса зафиксировали за пределами Китая

"44-летний мужчина, ранее ставший вторым человеком на Филиппинах, у которого был подтвержден коронавирус, скончался 1 февраля 2020 года", - отмечается в заявлении ВОЗ. "Это первый зарегистрированный случай [смерти от коронавируса] за пределами Китая. Однако необходимо помнить, что он приехал из [китайского] Уханя", - заявил представитель организации на Филиппинах Раби Абейсингхе во время пресс-конференции, которая транслировалась через Facebook министерства здравоохранения республики.

"На Филиппинах [было] зарегистрировано два подтвержденных случая заражения коронавирусом. Оба человека имели близкие контакты и являются жителями китайского Уханя", - добавили в организации. Вместе с тем ВОЗ подчеркнула, что администрация больницы Сан-Лазаро, куда были помещены зараженные люди, приняла меры по профилактике и борьбе с инфекциями.