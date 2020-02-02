В Индии подтвержден второй случай заражения новым коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 февраля. /ТАСС/. Второй официально подтвержденный случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксирован в Индии. Как сообщило в воскресенье Министерство здравоохранения на своей странице в Twitter , заболевший зарегистрирован в юго-западном штате Керала - в том же, где несколько дней назад был выявлен первый случай.

"О втором положительном случае (обнаружения) nCoV пришло сообщение из Кералы. В анамнезе у пациента возвращение из Китая. Пациент в изоляции в больнице, его состояние стабильное, он находится под пристальным наблюдением", - отмечает министерство.

В минувший четверг Минздрав страны сообщил о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 2019-nCoV в Индии. Заболевание было выявлено у студентки, ранее она проходила обучение в китайском городе Ухань - эпицентре распространения инфекции.