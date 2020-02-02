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В Москве впервые прошли ночные регистрации брака

Восемь пар молодоженов зарегистрировали отношения в Грибоедовском ЗАГСе
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - первом московском Дворце бракосочетания, самом популярном в городе. В "красивую" дату, 02.02.2020, соединились узами брака восемь пар молодоженов, максимально возможное количество, которое смог принять дворец. Об этом сообщила ТАСС заммэра столицы Анастасия Ракова в воскресенье.

"В декабре 2019 года мы перевели Дворец бракосочетания №1 на новый режим работы. Это самый популярный ЗАГС в Москве с богатой историей и традициями, который всегда пользовался популярностью у молодоженов. Переход на ежедневный режим работы и на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству пар зарегистрировать брак в легендарном Дворце бракосочетания", - сказала Ракова.

С конца прошлого года Дворец бракосочетания №1 работает в ежедневном режиме, без выходных. Кроме того, будущие молодожены получили возможность подавать заявления и регистрировать браки в ночное время. Грибоедовский ЗАГС - самый популярный в городе, в 2019 году там зарегистрировали брак свыше 5,6 тыс. пар, отметила Ракова.

Молодожены выбирают регистрацию брака ночью по разным причинам. Так, новоиспеченные муж и жена Антон и Олеся планировали расписаться в феврале, но свободных мест для регистрации в легендарном Дворце бракосочетания не было. "Когда мы узнали о возможности пожениться в феврале в Грибоедовском ЗАГСе, то решили подать заявление на первую же свободную дату, но нам повезло вдвойне: свободное "окно" нашлось 2 февраля, в день "четырех двоек". Для нас это интересный опыт, и мы рады быть первыми молодоженами, которые расписались в ночное время", - поделилась впечатлениями невеста.

Молодожены Александр и Татьяна считают, что ночные регистрации брака будут пользоваться популярностью у молодых людей, ведущих ночной образ жизни. "Можно расписаться и сразу отправиться на вечеринку в ночной клуб, погулять по ночной Москве, а новый день начать уже мужем и женой", - сказал жених после регистрации брака.

Как отметили ТАСС в пресс-службе московских ЗАГСов, всего в течение дня 2 февраля 2020 года в пяти московских ЗАГСах зарегистрируют брак более 160 пар. Специально для молодоженов в выходной день были открыты Дворец бракосочетания № 5, Шипиловский и Гагаринский отделы ЗАГС. Кроме того, ежедневно в Москве работают Дворцы бракосочетания №1 и №3. В День святого Валентина 14 февраля в столице поженятся более 400 пар, в день "четырех двоек" 20.02.2020, узами брака соединятся более 1 тыс. пар.

О Грибоедовском ЗАГСе

Дворец бракосочетания №1 находится в центре Москвы, в особняке, построенном в 1909 году архитектором С. В. Воскресенским для купца А. В. Рериха. В 1961 году особняк был передан Городскому отделу ЗАГС исполкома Моссовета для открытия первого в России дворца бракосочетания. С 1960 года по 1994 год Малый Харитоньевский переулок носил название улица Грибоедова. После переименования улицы дворец по-прежнему называют "Грибоедовский".

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