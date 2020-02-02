Сегежский ЦБК в Карелии оштрафовали за превышение уровня загрязняющих веществ

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 февраля. /ТАСС/. Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат в Карелии обязан выплатить более 300 тыс. рублей за превышение уровня загрязняющих веществ в промышленных выбросах и сточных водах предприятия. Об этом сообщается в ответе Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора на запрос ТАСС.

В середине декабря 2019 года плановая проверка на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате в Карелии выявила превышение уровня загрязняющих веществ в промышленных выбросах и сточных водах предприятия, ведомство выдало ЦБК предписание об устранении нарушений. Проверка на комбинате прошла после массовых жалоб местных жителей на ухудшение экологической обстановки в городе. В социальных сетях люди писали о тумане с едким запахом, загрязнении снега и гибели птиц, связывая происходящее с деятельностью ЦБК.

"Балтийско-Арктическим межрегиональным управлением Росприроднадзора с 26 октября 2019 года в отношении АО "Сегежский ЦБК" проведена плановая проверка. По результатам проверки должностные лица, юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов", - говорится в ответе на запрос агентства.

Согласно информации, предоставленной управлением Росприроднадзора, юридическое и должностные лица привлечены к ответственности по пяти статьям. Так, по статье "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребление" ЦБК должен выплатить 110 тыс. рублей; по статьям "Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него" и "Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты" - по 90 тыс. рублей.

Пресс-служба Сегежского ЦБК, комментируя ранее сложившуюся в городе ситуацию, сообщала о том, что снег мог пожелтеть из-за выбросов пара с окислами железа, безопасных для людей и окружающей среды. Также лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") заявил о модернизации и обновлении очистного оборудования на Сегежском ЦБК. В программу намерены вложить 805 млн рублей в течение трех лет. За это время на предприятии заменят электрофильтры на содорегенерационных котлах теплоэлектростанции, которая обеспечивает производство целлюлозы паром и электроэнергией и является одним из основных источников выбросов вредных веществ в атмосферу.