Во Вьетнаме подтвердили седьмой случай заражения новым коронавирусом

По данным Минздрава, последним заболевшим стал 73-летний гражданин США вьетнамского происхождения, прибывший 16 января в южный вьетнамский город Хошимин. Американец летел из Соединенных Штатов в Хошимин рейсом китайской авиакомпании China Southern с транзитом в городе Ухань, в аэропорту которого он провел около двух часов.

Первые два случая заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, были зафиксированы во Вьетнаме 23 января у граждан КНР, один из которых прибыл в составе туристической группы из Уханя. Предполагается, что 66-летний китайский турист заразил своего 28-летнего сына, находившегося до их встречи во Вьетнаме на протяжении четырех месяцев. К настоящему времени сын уже выздоровел, отец также идет на поправку, но остается под наблюдением врачей в госпитале Чорей южного вьетнамского города Хошимина. В субботу стало известно, что заражение коронавирусом подтвердилось у 25-летней гражданки Вьетнама - служащей местной гостиницы, которая контактировала с этой семьей.

До этого три случая заражения коронавирусом были подтверждены 30 января. Все трое инфицированных - вьетнамские граждане, которые недавно вернулись из города Ухань, охваченного вспышкой вируса 2019-nCoV. Двое из них находятся на лечении в госпитале центральной провинции Тханьхоа и еще один - в больнице ханойского пригородного района Донгань. Состояние всех трех медики оценивают как стабильное.