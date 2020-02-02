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Китайская вирусная пневмония

Власти Новой Зеландии запретили въезд иностранным туристам из Китая

Ограничения вступят в силу 3 февраля и будут действовать 14 дней

СИДНЕЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии ввело временный запрет на въезд на территорию страны иностранным граждан из Китая или следовавшим транзитом через него. Соответствующее заявление премьер-министра Джасинды Ардерн опубликовано в воскресенье на сайте правительства.

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"Правительство вводит временные ограничения на въезд в Новую Зеландию для всех иностранных граждан, путешествующих из материкового Китая или (следовавших) транзитом через него, для сдерживания распространения нового коронавируса и защиты Новой Зеландии и Тихоокеанских островов от этого заболевания", - указано в заявлении главы правительства. "Всем иностранным путешественникам, которые покинут материковый Китай или проедут транзитом после 2 февраля 2020 года, будет отказано во въезде в Новую Зеландию", - отмечено в документе.

Сообщается, что ограничения вступят в силу с понедельника, 3 февраля, и будут действовать 14 дней, их продление будет пересматриваться каждые 48 часов. Также указано, что ограничения не коснутся граждан страны и ее постоянных резидентов, однако им будет предписано после прибытия провести две недели в карантине.

Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии изменило рекомендации для граждан страны, отправляющихся в туристические поездки за рубеж, посоветовав "не посещать всю материковую часть Китая".

К настоящему моменту в Новой Зеландии не зарегистрировано ни одного случая заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Ранее заместитель премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил, что власти страны намерены эвакуировать из китайской провинции Хубэй порядка своих 100 граждан, которые после прибытия будут помещены в карантин на две недели. Для эвакуации подготовлен самолет авиакомпании Air New Zealand, который выполнит чартерный рейс из Уханя в Окленд, однако точные сроки эвакуации пока не называются.

Теги
Новая ЗеландияКитайская вирусная пневмония
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