Казахстан эвакуировал из Уханя более 80 своих граждан

НУР-СУЛТАН, 2 февраля. /ТАСС/. Казахстан эвакуировал 83 своих граждан из китайского города Ухань - эпицентра распространения вируса 2019-nCoV. Об этом говорится в сообщении Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан при правительстве страны.

"2 февраля текущего года в целях обеспечения безопасности здоровья граждан Республики Казахстан Национальный координационный центр экстренной медицины Министерства здравоохранения Республики Казахстан доставил на родину 83 казахстанцев, 80 из которых - студенты, находившихся в городе Ухань", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Прибывшие были на две недели помещены в карантин в больнице, расположенной неподалеку от Нур-Султана. В ней они пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию. "В течение периода карантина с прибывшими лицами будет контактировать только медицинский персонал, имеющий опыт в работе с особо опасными инфекциями. Родственники и близкие прибывших граждан оповещены и ознакомлены с регламентом карантинного периода", - следует из сообщения комиссии.

По ее данным, в связи с обращением властей Армении, Белоруссии и Киргизии из Уханя также была обеспечена эвакуация граждан этих стран. Кроме того, отмечается, что по поручению главы государства в качестве гуманитарной помощи в КНР были отправлены медицинские изделия общей массой 13,6 тонны.

Комиссия также призвала граждан не распространять недостоверные сведения, а доверять информации из официальных источников.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 14 тыс., более 300 человек умерли.