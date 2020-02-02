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Китайская вирусная пневмония

Врачи повторно взяли пробы на коронавирус у двоих контактировавших с больным в Забайкалье

Речь идет о жене и ребенке гражданина КНР, они находятся под наблюдением врачей в изолированном медицинском боксе

ТАСС, 2 февраля. Врачи взяли повторные пробы у двух человек, контактировавших с гражданином Китая в Забайкалье, помещенным в краевую инфекционную больницу 26 января с подозрением на коронавирус. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте правительства региона.

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Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства, речь идет о жене и дочери больного мужчины. "Два человека, включая ребенка, которые контактировали с госпитализированным с подозрением на коронавирус гражданином КНР, находятся в отдельном от него боксе. Врачи проводят в отношении них профилактические и лечебные мероприятия, сейчас медики ждут результаты повторных проб", - говорится в сообщении.

Как пояснили специалисты, факт заражения коронавирусом у гражданина КНР подтвердился не сразу. В первый раз анализы оказались отрицательными, однако второй дал положительный результат. Поэтому женщину с ребенком поместили для дальнейшего наблюдения в изолированный медицинский бокс.

В правительстве региона отметили, что во время прохождения полного курса лечения мужчина также будет находиться в изолированном помещении. "Специалисты больницы консультируются с федеральными коллегами и обеспечивают рекомендуемый в таких случаях курс лечения и профилактики. Обеспечена круглосуточная связь с медицинским персоналом для пациента и для женщины с ребенком", - сказали в правительстве.

В Забайкалье создан ситуационный центр по коронавирусу, ведется эвакуация россиян из Китая. При министерстве здравоохранения региона работает круглосуточная горячая линия.

 

Теги
РоссияКитайЗабайкальский крайКитайская вирусная пневмония
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