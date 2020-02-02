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Мишустин поздравил академика Велихова с юбилеем

Российский премьер при этом отметил вклад Евгения Велихова в развитие Курчатовского института

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил академика РАН и почетного президента Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Евгения Велихова с 85-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Сегодня Ваши глубокие знания и многолетний опыт направлены на развитие одного их крупнейших научных центров страны. Во многом благодаря Вашим усилиям институт участвует в масштабных проектах мирового уровня, укрепляет международное сотрудничество в области атомной науки", - говорится в тексте. Премьер также отметил разработку инновационных технологий, применяемых в различных сферах науки и промышленности, и уникальные исследования, которые ведутся в научном центре.

Евгений Велихов - советский и российский физик-теоретик, академик РАН, Герой Социалистического Труда. В 1992-2015 годах занимал должность президента НИЦ "Курчатовский институт", а с 2015 года является его почетным президентом.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияВелихов, Евгений Павлович
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