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На Мамаевом кургане в Волгограде отметили 77-ю годовщину победы в Сталинградской битве

Также в честь памятной даты волонтеры навестят на дому ветеранов Великой Отечественной войны и вручат им цветы и подарки

ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Тысячи красных гвоздик возложили жители Волгограда в воскресенье утром к Вечному огню на Мамаевом кургане в честь 77-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве, передает корреспондент ТАСС.

"Мамаев курган с его величественной 85-метровой скульптурой Родины-матери или, как его часто называют, главная высота России, стал одним из основных мест праздника. Многие ветераны в силу возраста или болезни не смогли подняться к мемориалу, зато посмотрите, сколько здесь молодежи: юнармейцы, поисковики, школьники, молодые родители с маленькими детьми. Все неравнодушные люди сегодня отдают дань памяти павшим защитникам Сталинграда. Это и есть преемственность поколений", - сказал ТАСС председатель городского Совета ветеранов войны и труда Александр Струков.

В администрации Волгоградской области уточнили, что сейчас в регионе проживают 1 тыс. 396 участников Великой Отечественной войны, из них 167 - участники Сталинградской битвы. Всего ветеранов с приравненными к ним категориями в области 13 тыс. 726 человек. "Никто из них сегодня не забыт, их навестят на дому волонтеры, представители местных властей, вручат им цветы и подарки. Также до 9 мая все они будут награждены учрежденной указом президента РФ юбилейной медалью "75 лет Победы". Первые семь таких наград вручил в пятницу на встрече с ветеранами губернатор Андрей Бочаров", - отметил представитель администрации региона.

Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа впервые провели акцию "Выстрел памяти" на Мамаевом кургане, сообщили журналистам в пресс-службе округа. "Залп был произведен из двух орудий времен Великой Отечественной войны - 76-миллиметровых дивизионных пушек ЗИС-3. В прошлом году такую акцию мы провели на набережной Волги, а в этом, именно в день победы под Сталинградом, впервые на Мамаевом кургане", - сказал ТАСС офицер пресс-службы округа. Выстрел был произведен ровно в полдень по местному времени (11:00 мск).

Десятки патриотических мероприятий, посвященных победе в Сталинградской битве, состоялись накануне и проходят в воскресенье во всех городах и селах Волгоградской области. Во второй половине дня праздничные концерты пройдут в госпитале ветеранов войн, в музее-панораме "Сталинградская битва", в Центральном концертном зале. Тематические экспозиции откроются в интерактивном музее "Россия - моя история", Волгоградском областном краеведческом музее, научной библиотеке имени Максима Горького, других учреждениях культуры. Завершатся праздничные мероприятия фейерверком.

Подвиг Сталинграда

Как считает глава волгоградского отделения Российского военно-исторического общества Виктор Василевский, "в сложившихся сегодня условиях надо напоминать и рассказывать всем о подвиге Сталинграда, чтобы не допустить фальсификаций и искажений истории". По данным музея-заповедника "Сталинградской битва", 2 февраля в городе Порт-Саиде (Египет), в Музее современного египетского искусства открывается выставка "Сталинград", подготовленная сотрудниками волгоградского музея совместно с представительством Россотрудничества в Египте. В пятницу, 31 января, в Лондоне открылась выставка "Сталинград в британской истории", посвященная пожертвованиям, которые подданные Соединенного Королевства сделали на восстановление практически стертого с лица земли города. Экспозиция разместилась в помещении представительства Россотрудничества в британской столице.

Историки называют Сталинградскую битву (июль 1942 года - февраль 1943 года) одной из самых кровопролитных в истории человечества - общие потери сторон превысили 2 млн человек. Победа под Сталинградом положила начало перелому в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн.

В новость внесены изменения (12:19 мск) - добавлены подробности в 4-м абзаце.

Теги
ВеликобританияЕгипетРоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская область
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