В любительском "Кубке Победы" в Крыму примут участие хоккеисты из Германии

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Любительская хоккейная команда из Германии примет участие в мини-турнире, который пройдет в конце мая на ледовых площадках Крымского полуострова. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госсовета региона по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"На конец мая у нас будет любительская хоккейная команда из Германии. В рамках проектов народной дипломатии мы уже проводили любительские хоккейные матчи между хоккеистами Крымского полуострова и командой из Германии, каждый год играем. В этом году мы запланировали проведение мини-турнира: первый матч будет в Севастополе, второй в Ялте, а заключительный финальный матч - в Симферополе", - сказал Гемпель.

Гемпель уточнил, что финальную встречу турнира планируют провести на недавно открывшейся в Симферополе ледовой площадке. "Опыт у нас есть, команда [крымских хоккеистов] достаточно большая. На матче будут присутствовать и блогеры из Германии", - рассказал председатель комитета.

В турнире примут участие от четырех до шести хоккейных команд, рассказал ТАСС руководитель Крымской хоккейной лиги Алексей Нусбаум, уточнив, что окончательный состав еще не определен. Он добавил, что любительские соревнования получили название "Кубок Победы". "75 лет Победы и турнир Победы - немецкая команда чтит этот праздник", - рассказал Нусбаум.