Болгария объявила четвертый уровень опасности распространения коронавируса в стране

"Мы не можем запретить гражданам путешествовать в районы, где распространено заболевание, но, пока не будет создана вакцина против вируса, необходимо обеспечить самые высокие меры контроля над распространением заболевания", - подчеркнул Борисов. Особое внимание глава болгарского правительства распорядился обратить на китайских граждан, которые прибывают из Китая, указав, что "все они должны пройти через карантин".

"Эти меры направлены не против Китая, но страх от распространения заболевания настолько высок, что мы должны ограничить передвижение его граждан", - сказал Борисов. Он распорядился, чтобы карантинные мероприятия распространялись и на экипажи судов, которые прибывают в порты страны.

Усиленные меры безопасности в аэропортах, где пассажиры будут проходить контроль с использованием термокамер, дистанционно измеряющих температуру тела, и медицинский контроль. В Военно-медицинской академии и ряде других медицинских учреждений оборудованы специальные палаты, в которых могут госпитализировать заболевших. В страну доставлены реактивы и материалы для лабораторной диагностики заболевания.

Вице-премьер и министр иностранных дел Екатерина Захариева сообщила, что в воскресенье из Китая на родину вернутся болгарские студенты. Двух девушек сначала доставят на самолете во Францию, а оттуда, в сопровождении медицинской бригады, на военно-транспортном самолете на родину, где они сразу будут помещены в 14-дневный карантин. Еще одна болгарка была вывезена в Германию, где также находится в карантине.