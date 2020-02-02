Граждане Китая начали покидать Приморский край на спецавтобусах

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Специальные автобусы, организованные в связи с ограничением грузопассажирского сообщения между Россией и Китаем, в воскресенье вывезли с территории Приморья в КНР 66 граждан этой страны, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа. С 31 января временно ограничено движение на пунктах пропуска. В воскресенье губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что гражданам Китая на территории региона предложат помощь в выезде на родину, если они того пожелают.

"За сегодня из России в Китай выехали 66 граждан КНР", - сообщили в пресс-службе правительства.

Российские туристы в Приморье возвращаются также специальными автобусами через автомобильные пункты пропуска Пограничный, Краскино и Полтавка. По данным администрации Приморского края, границу в субботу пересекли три автобуса. В общей сложности домой вернулись 58 человек из более чем 100 заявивших о своем желании немедленно вернуться в Россию.