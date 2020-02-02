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Китайская вирусная пневмония
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Последним рейсом Сочи - Шэньчжэнь перед ограничением полетов отправились 328 граждан КНР

С 1 февраля Россия ограничила авиасообщение с Китаем из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом

СОЧИ, 2 февраля. /ТАСС/. Самолет рейса Сочи - Шэньчжэнь, на борту которого находятся 328 жителей КНР, по данным онлайн-табло, вылетел в воскресенье. Данный вылет - последний перед приостановкой прямого авиасообщения между Сочи и Шэньчжэнем.

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Согласно данным онлайн-табло Международного аэропорта города Сочи, рейс ФЛ-131 Сочи - Шэньчжэнь вылетел в 12:54 (мск).

Как сообщали ТАСС в пресс-службе авиакомпании iFly, на борту самолета находятся 328 китайских пассажиров.

Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем. Регулярные рейсы выполняет только "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В новость внесены изменения (13:51 мск) - добавлены подробности. 

Теги
РоссияКитайКраснодарский крайКитайская вирусная пневмония
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