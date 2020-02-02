Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Наибольшая убыль населения России в 2019 году зафиксирована в Саратовской, Омской и Кемеровской областях. Об этом в воскресенье сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.

Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения. При этом лидером по абсолютному снижению населения стала Саратовская область: за год численность жителей этого региона сократилась на 19 тыс. человек. Высокая убыль отмечена в Омской (17,6 тыс.), Кемеровской (16,5 тыс.) и Волгоградской (15,8 тыс.) областях, а также в Алтайском крае (15,8 тыс.).

Наибольший рост населения в 2019 году продемонстрировали Московская область (88,0 тыс.), Москва (77,2 тыс.), Тюменская область (31,8 тыс.), Краснодарский край (29,6 тыс.) и Ленинградская область (28,5 тыс.).

При этом директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец пояснил изданию, что некорректно сравнивать регионы по абсолютным показателям рождаемости и смертности, так как в крупных регионах число и умерших, и родившихся будет больше, чем там, где малая численность населения. Эксперт указал, что для правильного понимания демографической динамики следует смотреть относительные показатели относительные показатели рождаемости, смертности, миграционных потоков в расчете на тысячу жителей региона. По его словам, в 2018 году лидерами по относительной рождаемости были Чеченская Республика, Тува, Ингушетия, Дагестан, Республика Алтай, а последние места по этому показателю заняли Смоленская, Тульская, Тамбовская и Ленинградская области, а также Республика Мордовия.

Эксперт отметил, что наиболее универсальным и полным индикатором качества жизни, качества социальной политики и состояния медицины в регионе является средняя ожидаемая продолжительность жизни. По этому параметру лидерами в 2018 году стали Ингушетия (82,41 года), Дагестан (78,69), Москва (77,84), а худшие показатели продемонстрировали Амурская область (69,11), Забайкальский край (68,99) и Еврейская автономная область (68,6).

В конце января в докладе Росстата о социально-экономическом положении России сообщалось, что естественная убыль населения в период с января по ноябрь 2019 года составила 285,7 тыс. человек, что превышает аналогичный показатель 2018 года на 87,2 тыс. человек.