{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения

Как сообщило ведомство "Российской газете", в их число попали Саратовская, Омская и Кемеровская области
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Наибольшая убыль населения России в 2019 году зафиксирована в Саратовской, Омской и Кемеровской областях. Об этом в воскресенье сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.

Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения. При этом лидером по абсолютному снижению населения стала Саратовская область: за год численность жителей этого региона сократилась на 19 тыс. человек. Высокая убыль отмечена в Омской (17,6 тыс.), Кемеровской (16,5 тыс.) и Волгоградской (15,8 тыс.) областях, а также в Алтайском крае (15,8 тыс.).

Наибольший рост населения в 2019 году продемонстрировали Московская область (88,0 тыс.), Москва (77,2 тыс.), Тюменская область (31,8 тыс.), Краснодарский край (29,6 тыс.) и Ленинградская область (28,5 тыс.).

При этом директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец пояснил изданию, что некорректно сравнивать регионы по абсолютным показателям рождаемости и смертности, так как в крупных регионах число и умерших, и родившихся будет больше, чем там, где малая численность населения. Эксперт указал, что для правильного понимания демографической динамики следует смотреть относительные показатели относительные показатели рождаемости, смертности, миграционных потоков в расчете на тысячу жителей региона. По его словам, в 2018 году лидерами по относительной рождаемости были Чеченская Республика, Тува, Ингушетия, Дагестан, Республика Алтай, а последние места по этому показателю заняли Смоленская, Тульская, Тамбовская и Ленинградская области, а также Республика Мордовия.

Эксперт отметил, что наиболее  универсальным и полным индикатором качества жизни, качества социальной политики и состояния медицины в регионе является средняя ожидаемая продолжительность жизни. По этому параметру лидерами в 2018 году стали Ингушетия (82,41 года), Дагестан (78,69), Москва (77,84), а худшие показатели продемонстрировали Амурская область (69,11), Забайкальский край (68,99) и Еврейская автономная область (68,6).

В конце января в докладе Росстата о социально-экономическом положении России сообщалось, что естественная убыль населения в период с января по ноябрь 2019 года составила 285,7 тыс. человек, что превышает аналогичный показатель 2018 года на 87,2 тыс. человек.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
На Ставрополье впервые пройдет выставка работ художников-фронтовиков
Ставропольский краевой музей изобразительных искусств организует выставку в честь празднования 75-летия Победы в этом году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС