Мэр Новосибирска заявил о необходимости проверить объекты РАН в Академгородке

ТАСС, 2 февраля. Объекты Сибирского отделения Российской академии наук в Академгородке Новосибирска, которые не используются в научных целях, необходимо проверить, сообщил на своей странице в Facebook мэр города Анатолий Локоть.

В ночь на 2 февраля в раздевалке кафе на бульваре Молодежи в новосибирском Академгородке произошло обрушение кровли под тяжестью скопившегося снега на площади 240 кв. м. Под завалами оказались пять человек, четверо из них были извлечены живыми, одна девушка погибла. Здание принадлежало СО РАН, но в октябре было передано в ведение Минобрнауки.

"К сожалению, на территории Академгородка есть объекты, которые используются не в целях научной деятельности СО РАН. Законность их работы требуется проверить", - написал Локоть, добавив, что считает необходимой передачу в муниципальную собственность коммунального комплекса ЖКХ СО РАН в Советском районе для более эффективного управления.

По словам очевидцев, в помещении, где произошло обрушение, проходила вечеринка, организаторы которой проводили подобные мероприятия регулярно, но не имели для этого постоянного помещения. Возбуждено уголовное дело, организатор вечеринки задержан.