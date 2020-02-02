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Китайская вирусная пневмония

В Таиланде пациентку с коронавирусом вылечили лекарствами против гриппа и СПИДа

Врачи планируют использовать эти препараты также и на других пациентах

БАНГКОК, 2 февраля. /ТАСС/. Противогриппозные лекарства и препараты против СПИДа оказались успешными средствами для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в воскресенье журналистам заявили два врача в Таиланде, которые применили эти медикаменты на китаянке с серьезными симптомами пневмонии нового типа.

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Два доктора из больницы Рачавити в Бангкоке - Криангсак Атипорнваник и Суебсай Конгсангдао - рассказали на брифинге, что у 71-летней женщины наблюдаются улучшения спустя 48 часов после введения двух групп лекарств. Изначально она была госпитализирована в больницу города Хуахин, а 29 января переведена в одно из столичных лечебных учреждений, пишет газета Bangkok Post. Обнаружив у нее тяжелые симптомы, врачи решили использовать лекарство от гриппа "Осельтамивир", которое применялось для лечения ближневосточного респираторного синдрома (MERS), а также препарат против СПИДа "Лопинавир/Ритонавир".

"После плохих результатов в течение 10 дней анализы наконец-то стали хорошими[, произошло это] спустя 48 часов [после] приема лекарств. Лечение, как и выздоровление, идет быстро", - подчеркнули специалисты. Они отметили, что сообщили об успешном применении препаратов в медицинский журнал и планируют использовать эти лекарства на других пациентах. По их словам, две группы препаратов эффективны для людей с серьезными симптомами.

Представители Минздрава также заявили во время брифинга, что общее число подтвержденных в Таиланде случаев заражения коронавирусом до сих пор составляет 19. Общее количество вылеченных пациентов уже достигло восьми. Еще 382 человека с подозрением на наличие коронавируса находятся под наблюдением.

Теги
ТаиландКитайская вирусная пневмония
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