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Китайская вирусная пневмония

В Германии число заразившихся новым коронавирусом достигло 10

Все заболевшие находятся в больнице

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV в Германии достигло 10 человек. Как сообщила в воскресенье администрация района Гермерсхайм (федеральная земля Рейнланд - Пфальц), еще двое заболевших выявлены среди граждан, эвакуированных накануне на самолете Бундесвера из китайского города Ухань.

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Восемь человек, в том числе ребенок, были ранее инфицированы в Баварии. Эвакуированные из Китая немцы размещены сейчас в одной из казарм в Рейнланд - Пфальце и находятся на карантине. Заболевшие граждане помещены в больницу. В субботу самолет Бундесвера доставил из Уханя более 100 немцев и их близких.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 14 тыс., более 300 человек умерли.

Теги
ГерманияКитайская вирусная пневмония
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