Более 70 россиян вернулись из Китая по временным пограничным коридорам в ДФО 2 февраля

ТАСС, 2 февраля. В общей сложности более 70 граждан России в воскресенье вернулись из Китая на родину через временные коридоры в условиях ограничения грузопассажирского сообщения из-за вспышки в КНР пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщают власти Приморья, Амурской области и Забайкалья.

"В воскресенье по временному транспортному коридору, организованному через пункт пропуска Благовещенск - Хэйхэ, вернулось 40 граждан России. По отдельному коридору через пункт пропуска Благовещенск уехать в Китай из России смогли девять граждан КНР", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Амурской области.

По информации правительства Приморья, из региона в этот же день выехало 66 граждан КНР и вернулись 27 граждан РФ. Кроме того, в Забайкалье 2 февраля возвратились пять граждан РФ из Маньчжурии, еще семь граждан КНР выехали в Китай.

Россиян, возвращающихся со стороны Маньчжурии, при пересечении границы осматривают медики, также проводятся лабораторные исследования. Граждане КНР с видом на жительство в РФ при пересечении границы будут проходить карантинные мероприятия в течение 14 дней.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа. С 31 января временно ограничено движение на пунктах пропуска. Власти приграничных регионов России организуют временные коридоры для возвращения российских и китайских граждан, которым необходимо вернуться домой.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев. Зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан. Посольство России готовит эвакуацию россиян, находящегося в Ухане и всей провинции Хубэй, к ней будут привлечены самолеты ВКС РФ.